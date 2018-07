Parintele Necula: La momente grele, dureroase, avem o singură obligație, să avem curajul să iubim

Parintele Constantin Necula face un apel către toți cei care au diverse reacții urmărind știrile din Grecia prin care spune că în momentele grele, absurde, dureroase avem o singură obligație: să avem curajul să iubim…Să stăm fermi dinaintea morții scriind pe inimi, cum au scris ei pe casele descojite de viață: We are here! Suntem […] Post-ul Parintele Necula: La momente grele, dureroase, avem o singură obligație, să avem curajul să iubim apare prima dată în Libertatea.ro.

