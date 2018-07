Prima reacție a lui Petre Daea după ce a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul: În sufletul meu e multă durere

11:20

Parintele Constantin Necula face un apel către toți cei care au diverse reacții urmărind știrile din Grecia prin care spune că în momentele grele, absurde, dureroase avem o singură obligație: să avem curajul să iubim…Să stăm fermi dinaintea morții scriind pe inimi, cum au scris ei pe casele descojite de viață: We are here! Suntem […] Post-ul Parintele Necula: La momente grele, dureroase, avem o singură obligație, să avem curajul să iubim apare prima dată în Libertatea.ro.