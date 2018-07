Grecia caută supravieţuitori după incendiul devastator care a lăsat în urmă cel puţin 81 de morţi

10:30

HBO va începe difuzarea ultimului sezon din seria de succes ''Game of Thrones'' în prima jumătate a anului viitor şi intenţionează să producă în 2019 o continuare a acesteia, a anunţat miercuri un reprezentant al canalului de televiziune, citat de Reuters.Casey Bloys, directorul de programe al HBO, a vorbit în cadrul unui eveniment al Asociaţiei Criticilor de Televiziune, însă a refuzat să ofere mai multe detalii cu privire la cel de-al optulea şi totodată ultimul sezon din seria ''Game of Thrones'' sau despre data exactă la care va începe difuzarea acestuia.Seria premiată cu Emmy, a cărei acţiune este plasată într-o lume fantastică medievală, este cel mai mare succes al HBO din toate timpurile, cu circa 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite şi o armată de fani devotaţi la nivel internaţional.HBO, care aparţine companiei AT&T Inc, se află în proces de recrutare a unui regizor şi a actorilor care vor juca într-o continuare a ''Game of Thrones'', a dezvăluit Bloys în cadrul conferinţei. El şi-a exprimat speranţa că filmările la episodul pilot al seriei prequel vor începe anul viitor.Reţeaua de televiziune a anunţat în luna iunie că a dat undă verde primului proiect scindat din universul ''Game of Thrones'', o producţie care îl va avea pe autorul George R.R. Martin ca producător executiv şi pe Jane Goldman ca scenaristă. HBO a comandat în primul moment un episod-pilot pentru a lua pulsul publicului, înainte de a decide dacă va realiza în final serialul, a cărui acţiune se desfăşoară cu sute de ani înainte de evenimentele care au loc în ''Game of Thrones''.Goldman, cunoscută pentru scenariile din ''Kick-Ass'' sau ''Kingsman'', şi Martin, autor al cărţilor pe care se bazează serialul omonim, mizează pe aventurile care se petrec "între Epoca de aur a eroilor şi una mai îndepărtată şi mai sumbră". Proiectul al cărui nume nu este cunoscut încă se adânceşte "în cumplitele secrete ale Westeros-ului, în adevărata origine a White Walkers, misterele Estului şi legenda familiei Starks".Creatorii serialului ''Game of Thrones'', David Benioff şi D.B. Weiss, nu sunt implicaţi în viitorul proiect.Proiectul face parte dintre cele cinci avute în vedere de HBO pentru a continua aventurile din ''Game of Thrones''.''Motivul pentru care am făcut mai multe scenarii este ca din cinci să fim norocoşi să obţinem unul de care să fim foarte entuziasmaţi'', a spus Bloys, citat de Reuters.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)