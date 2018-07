Ce se întâmplă cu Ludogoreț? Bulgarii explică semieșecul cu Vidi: ”Au închis tot”

00:00

Gigi Becali a dezvăluit că s-a înțeles cu patronul Astrei, Ioan Niculae, pentru transferul lui Denis Alibec. Suma este de un milion de euro, însă fotbalistul așteaptă salvarea de la o formație din Liga 1 participantă în cupele europene, cel mai probabil CFR Cluj. "La ora asta am sută la sută un milion de euro de la Astra. Am negociat direct cu Ioan Niculae. E de acord să fac totul public.A doua echipă nu am acceptul să o fac publică. ...