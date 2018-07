Căutări DISPERATE în lacul Beliş, în încercarea de a găsi trupul directorului Apia Cluj, dispărut de SÂMBĂTĂ seara!

12:50

Biletul Zilei 26.07.2018! După ghinionul de luni, biletul ”spectacol” a intrat în zodia ”verde”. Atât marți, cât și miercuri, tichetul dedicat meciurilor deschise a adus profit. Ieri, într-o zi săracă, am mers pe mâna meciurilor amicale și am dat din nou lovitura. Biletul Zilei 26.07.2018! Dacă ieri a fost criză de oficiale, azi e criză de amicale, fapt pentru care am ales trei meciuri din Europa League și un singur meci de pregătirel. Duelurile vin din Belgia, Italia, Spania și Anglia. Biletul...