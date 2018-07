Motivul pentru care Alibec a fost exclus din lot Gigi Becali a spsu tot: "L-am iertat de toate, dar peste asta n-am putut trece"

12:10

Astăzi se împlinesc 10 ani de la debutul în prima ligă al lui Attila Hadnagy, cel mai bătrân jucător din campionatul intern.37 de ani, 10 luni și 14 zile! Vârsta atacantului Attila Hadnagy la meciul lui Hermannstadt din prima etapă cu Sepsi!"Sincer, când am văzut în Gazeta Sporturilor că sunt cel mai bătrân jucător din Liga 1 am râs copios. M-am amuzat, am și postat pe Facebook că am trăit și treaba asta. ...