Cele mai noi imagini cu fiica adoptată a Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur! E o dulceață de copil

Pentru că trăim în era internetului, un brăilean a vrut să profite de acest lucru pentru a face un anunț mai neobișnuit. Fiind singur, bărbatul pe nume Eugeniu s-a gândit să-și găsească o însoțitoare la o nuntă la care a fost invitat. El a promis că îi dă „alesei" lui bani în schimbul serviciilor pe […]