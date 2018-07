Timiş: Secerişul se termină în această săprămână, ploile nu au afectat culturile

15:00

România participă cu o delegaţie profund remaniată la Campionatele Europene 2018 de seniori şi juniori de la Glasgow (2-12 august), faţă de acum un an la Cluj-Napoca, din cauza unor accidentări şi retrageri, şi are ca obiectiv câştigarea a 2-4 medalii şi 2-4 locuri IV-VI, atât la seniori, cât şi la juniori.Faţă de CE 2017 de la Cluj-Napoca, din lotul de senioare nu mai fac parte Cătălina Ponor (retrasă din activitate), Larisa Iordache (în recuperare după o accidentare), Ioana Crişan şi Olivia Cîmpian, iar din lotul de seniori au dispărut Marian Drăgulescu, care nu a primit avizul INMS, Cristian Băţagă, Laurenţiu Nistor şi Andrei Ursache. Doar Andrei Muntean, Vlad Cotuna şi Adelin Kotrong se mai regăsesc în echipa pentru Glasgow. La Europenele de anul trecut, România a cucerit două medalii de argint la masculin, ambele prin Marian Drăgulescu (sol şi sărituri), şi două de bronz la feminin, ambele prin Cătălina Ponor (sol şi bârnă).Fetele intră primele în concurs, cu calificări programate pe 2 august la senioare, urmate de finala pe echipe pe 4 august şi finalele pe aparate pe 5 august. Junioarele debutează pe 3 august, cu calificări şi finala pe echipe şi la individual compus, iar pe 5 august au loc finalele pe aparate.''Noi am mai avut la Glasgow un campionat mondial în 2015, este un loc extraordinar pentru competiţiile de gimnastică, cu o organizare de excepţie. Este o ediţie specială, pentru că e un campionat european care are loc în cadrul unor Jocuri Europene, aflate şi ele la prima ediţie. Ne dorim foarte tare 1-2 medalii şi 1-2 locuri IV-VI, per total, la junioare şi senioare. Denisa Golgotă, la senioare, are şanse la medalie, iar junioarele sunt într-o mare probă de foc, sunt la prima lor competiţie majoră. Sunt copii de la care sperăm foarte mult, dar nu aş vrea să dau nume'', a declarat joi Anca Grigoraş, antrenor federal de gimnastică feminină, cu prilejul unei conferinţe de presă la sediul MTS.Băieţii intră în concurs pe 9 august, cu calificări la seniori, pentru finala pe echipe şi pe aparate. Pe 11 august are loc finala pe echipe, iar pe 12 august finalele pe aparate. Juniorii au calificările pe 10 august, când se vor stabili clasamentele finale la individual compus şi pe echipe, iar pe 12 august sunt programate finalele pe aparate.Mircea Apolzan, antrenor federal la gimnastică masculină, a precizat că obiectivul băieţilor, la seniori şi juniori, ''va fi una-două medalii şi unul-două locuri IV-VI. Andrei Muntean, de departe, poate ataca o medalie, Vlad Cotuna, sperăm să se califice într-una sau două finale, la aparatele lui favorite. La juniori, îi avem pe cei doi fraţi gemeni, Robert şi Gabriel Burtănete. Competiţia de juniori are un format special, în sensul că din calificări vom avea direct rezultatul la individual compus şi pe echipe, iar această competiţie este un test important pentru alegerea gimnastului care participa la Jocurile Olimpice de Tineret din octombrie, de la Buenos Aires. Este o competiţie de obiectiv extrem de importantă pentru noi şi suntem foarte bucuroşi că am obţinut calificarea şi la masculin''.''Sunt cei mai în formă sportivi, deocamdată, i-am văzut ieri la verificare şi le urez succes'', a spus Dan Grecu, vicepreşedinte al FRG.Andreea Răducan, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat că indiferent de rezultatele de la Glasgow, nu se pune problema unor alte modificări la loturile naţionale, pentru că mai sunt doar doi ani până la JO 2020: ''Schimbările de la băieţi, prin venirea lui Marius Urzică şi schimbarea colectivului, au fost un pas important pe care mi l-am asumat şi eu sunt extrem de bucuroasă că am putut să fac această modificare, văzând acum atmosfera din sala de antrenament, modul în care colectivul evoluează şi cum se simte echipa, atât la sportivi, cât şi la antrenori. Numai printr-o unitate, cu o echipă care trage în acelaşi sens şi doreşte să facă performanţă vom reuşi să progresăm. Promisiunile făcute de cei de la Deva, sunt convinsă că sunt promisiuni asumate. În momentul în care am luat decizia de a merge aşa mai departe, am luat în calcul toate soluţiile pe care le-am avut la îndemână în acel moment. Ştiu situaţia antrenorilor, situaţia părinţilor, însă, repet, sunt oameni care cunosc gimnastică şi în momentul în care toată lumea înţelege să îşi asume nişte sacrificii şi o muncă depusă zi de zi, cu siguranţă şi rezultatele vor fi din ce în ce mai bune. Cred este dificil să vorbim acum de vreo schimbare la acest moment. Suntem la jumătatea ciclului olimpic şi trebuie ca antrenorii pe care îi avem, şi la fete şi la băieţi, să îşi asume ceea ce şi-au propus în planul de pregătire şi de concurs''.Componenţa loturilor ce face deplasarea la Glasgow:Senioare: Denisa Golgotă, Anamaria Ocolişan, Laura Iacob, Nica Ivănuş şi Carmen Ghiciuc; antrenori - Nicolae Forminte, Liliana Cosma, Adela Popa;Junioare: Silviana Sfiringu, Ana Maria Puiu, Antonia Duţă, Ioana Stănciulescu şi Daniela Trică; antrenori - Florin Cotuţiu şi Marius Vintilă. Din delegaţie mai fac parte arbitrii Angela Cacoveanu şi Raluca Bugner, alături de staff-ul medical compus din Florin Aştefanei şi Ciprian Resiga;Seniori: Andrei Muntean, Vlad Cotuna, Adelin Kotrong, Robert Ghiuzan şi Ovidiu Prichindel; antrenori - Marius Urzică, Adrian Ianculescu, Marius Berbecar;Juniori: Rafael Szabo, Eduard Gavrilă, Răzvan Marc, Gabriel Burtănete şi Robert Burtănete; antrenori - Augustin Pop şi Cornel Burduhosu. Ei sunt însoţiţi de arbitrii Sebastian Bratan şi Eugen Căţean, în timp ce staff-ul medical este alcătuit din Răzvan Spirescu şi Ştefan Varvari. Andreea Răducan, preşedinta FRG, va fi conducătoarea delegaţiei feminine, iar Maria Fumea, vicepreşedinta FRG, va fi şefa delegaţiei masculine. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)