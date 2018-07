Rusia: SUA sunt într-o 'realitate alternativă' neacceptând anexarea Crimeii

15:50

România salută declaraţia secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, prin care reafirmă politica de nerecunoaştere a anexării ilegale a Crimeei de către Rusia, precizează Ministerul Afacerilor Externe, joi, pe Twitter. #Romania welcomes the statement by @SecPompeo reaffirming the policy of nonrecognition of the illegal annexation of #Crimea by Russia. We strongly support the territorial integrity of Ukraine & reiterate our strong attachment for the international law #CrimeaisUkraine @StateDept - MFA Romania (@MAERomania) July 26, 2018Sursa citată arată că România susţine ferm integritatea teritorială a Ucrainei şi reiterează ''ataşamentul puternic pentru dreptul internaţional''.Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri că Statele Unite nu vor recunoaşte anexarea Crimeei de către Rusia, informează DPA."În acord cu aliaţii, partenerii şi comunitatea internaţională, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea şi se angajează să îşi continue politica până la restabilirea integrităţii teritoriale a Ucrainei", a afirmat şeful diplomaţiei de la Washington. El a adăugat că Rusia trebuie "să înceteze ocuparea Crimeei" şi că acţiunile Moscovei au determinat izolarea de comunitatea internaţională. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Alexandru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)