Alba: Ansambluri din zece ţări, la un festival de folclor la Aiud

Artişti consacraţi precum Noel Gallagher, Arctic Monkeys, Florence and the Machine şi Lily Allen, dar şi noi talente ca Jorja Smith şi King Krule se numără printre muzicienii nominalizaţi joi la Mercury Prize, unul dintre cele mai importante premii ale industriei muzicale britanice, potrivit AFP.Creat în 1992, Mercury Prize recompensează cel mai bun album al unui artist britanic sau irlandez, iar printre laureaţii ediţiilor anterioare se numără P.J. Harvey, Alt-J, Portishead, Arctic Monkeys şi Franz Ferdinand.Noel Gallagher, fostul chitarist şi compozitor al trupei Oasis, una dintre formaţiile emblematice ale Britpopului anilor '90, este nominalizat pentru cel de-al treilea album, ''Who Built the Moon?'', înregistrat împreună cu formaţia sa ''Noel Gallagher's High Flying Birds''.Trupa Arctic Monkeys a fost nominalizată pentru albumul ''Tranquility Base Hotel & Casino'', apreciat pozitiv de critici pentru soundul inovator, iar Florence and the Machine, pentru ''High as Hope'', cel de-al patrulea album al trupei solistei Florence Welch.La patru ani după lansarea ''Sheezus'' , care a primit critici mixte, Lily Allen intră în cursa pentru Mercury Prize cu ''No Shame''.Printre cei 12 artişti nominalizaţi, se află şi tinere speranţe ale industriei muzicale britanice: interpreta de soul Jorja Smith, cu albumul său de debut ''Lost &Found', şi cântăreţul King Krule, cu ''The Ooz'', un album care combină numeroase influenţe punk, rock sau hip-hop.Muzica de jazz este, de asemenea, reprezentată pe lista nominalizărilor prin intermediul Sons Of Kemet şi al albumului acestora ''Your Queen Is A Reptile''.Pe listă se mai află şi Richard Russell, directorul casei de discuri XL Recordings, cea care realizează albumele cântăreţei Adele, prezent în cursa pentru premiu cu proiectul eclectic ''Everything Is Recorded'', în care, printre numeroşi artişti invitaţi, apare şi Peter Gabriel.''Anul acesta, Mercury Prize celebrează albume ale muzicienilor aflaţi în diferite etape ale carierei'', subliniază cei 12 membri ai juriului Mercury Prize, personalităţi din media şi industria muzicală.Anul trecut, premiul a fost primit de Sampha, senzaţia muzicii soul britanice, care a devansat artişti consacraţi precum Ed Sheeran sau The xx.Mercury Prize va fi decernat la 20 septembrie în cadrul unui spectacol desfăşurate la Londra şi transmis în direct pe postul de televiziune BBC.