FOTO Ce face Dragoș Nedelcu, jucătorul mazilit de Gigi Becali, înaintea meciului Rudar-FCSB din Europa League

Gerardo Martino, fostul antrenor al Barcelonei, are probleme la Atlanta United, deși e primul în Conferința de Est!Atlanta United e în plină ascensiune în MLS. Echipa lui Gerardo "Tata" Martino, ex-Barcelona, conduce Conferința de Est, depășind puternicele cluburi din New York, Red Bulls și City. Are cele mai multe puncte (44) și cele mai multe goluri marcate (46) din ambele serii.Dar antrenorul argentinian se confruntă cu o problemă neașteptată. ...