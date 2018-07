Alertă pe Aeroportul din Sibiu! A fost evacuat, după ce s-a găsit o substanță necunoscută

13:20

Marți, 24 iulie, pe ordinea de zi a Consiliului Județean Arad, la cererea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare, pe ordina de zi a fost…taxa pe apă de ploaie. Astfel, patronii de firme vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru apa de ploaie. Nu este o glumă, ci o măsură adoptată în Consiliul Județean […] The post Nu e banc! Va fi introdusă taxa pe apă de ploaie, în Arad! appeared first on Cancan.ro.