FOTO VIDEO Germania: Un sat din apropierea Berlinului se pregăteşte de evacuare din cauza unui incendiu de vegetaţie

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)