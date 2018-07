Jorge și Maria Simion vor prezenta emisiunea ”Cool Summer Nights”

10:00

Situație grea în sistemul medical din România. Țara noastră are cu 3.000 de medici mai puțin decât în anii '90. România are mai puțini medici decât în anii 1990. Potrivit digi24.ro, statiticile demonstrează acest lucru. Astfel, în urmă cu doi ani, România avea 35.000 de medici, cu 3.000 mai puțini decât în anii '90.