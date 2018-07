Horia Brenciu şi Diana Dumitrescu, momente de tandreţe, pe ritmul muzicii: „Ce să mai zic de Flavia?”

11:40

Cercetătorii au descoperit pe Marte un posibil lac sărat subteran care ar putea fi un habitat pentru viaţă, sub gheaţa care acoperă câmpia de la polul sud al planetei. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unui instrument radar al unei nave orbitale. Rezervorul detectat, care are un diametru de aproximativ 12 mile (20 kilometri), arată ca un triunghi rotunjit şi este situat la circa 1 milă (1,5 kilometri) sub suprafaţa de gheaţă. Reprezintă prima întindere de apă stabilă, sub formă lichidă, des...