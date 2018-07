Gianluigi Buffon s-a bronzat pe Riviera italiană, după ce a semnat pentru PSG / GALERIE FOTO

12:00

Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei are loc duminică, 29 iulie, de la ora 16.10 (Telekom 2, Digi 1). Vineri, de la ora 12.00, are loc prima sesiune de antrenamente la Hungaroring. Sâmbătă, de la ora 16:00, încep calificările. Clasamentul piloților 1. Hamilton Lewis Mercedes 188 2. Vettel Sebastian Ferrari 171 3. Raikkonen Kimi […]