Edi Iordănescu a explicat în 5 pași ce s-a întâmplat la CFR: "Cine crede că latura sportivă a stat la baza plecării mele e naiv" + Ce spune despre Culio și Djokovic

Gică Hagi a făcut o radiografie a partidei de la Ovidiu, unde echipa sa a ținut-o în șah pe Vitesse, locul 6 sezonul trecut, scor 2-2. »- Domnule Hagi, sunteți cam dezamăgit după acest 2-2!- Pentru că am făcut totul bine timp de 60 de minute și după s-a terminat benzina. S-a cunoscut că am jucat din 3 în 3 zile și avem deja patru meciuri oficiale. Din păcate, am cedat presiunii și au venit și golurile lor. ...