Vremea 28 iulie. Prognoza meteo anunță ploi masive, inundații severe

The Beatles: John Lenon, Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison = THE FAB FOUR. Trupa britanica născută la Liverpool a reuşit să creeze un fenomen numit ,,beatlemania”. Grupul rock a fost una dintre cele mai îndrăgite formaţii de băieţi din istorie. Dar orice poveste are un început, iar cel al britanicilor a avut loc în THE CAVERN, un club din Liverpool