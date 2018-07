Roxana Chiperi face saltul spre “Ultimul Trib”: “Acolo unde există energie și adrenalină, sigur e pentru mine!”

10:30

Șerban Huidu și-a ieșit din minți după ce Dumitru Coarnă, președintele SNPPC (Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual). „Cârcotașul" l-a făcut pe omul legii „cap de cretă", după ce acesta l-a dat exemplu negativ într-o discuție despre noul proiect de lege care prevede semnalizarea radarelor rutiere și a readus în discuție accidentul în care