Kanye West, mesaj îngrijorător după ce a vorbit despre divorț: ”Nu mai primesc niciun sfat tot restul vieții mele”

14:00

Un jandarm din Galați a fost lovit vineri de o mașină pe o trecere de pietoni din oraș, fiind al doilea accident din acest an în care victimă este un lucrător al Jandarmeriei Galați. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă. Accidentul s-a produs vineri, pe una […] The post Jandarm în stare gravă, după ce a fost lovit de o maşină pe o trecere de pietoni appeared first on Cancan.ro.