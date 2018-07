BREAKING NEWS!Sebastian Ghiță NU VA FI EXTRĂDAT!

15:50

Prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, a declarat, joi, ca atat Consiliul Judetean, cat si Primaria ar fi trebuit sa cuprinda in propriile bugete de investitii achizitiile pentru care solicita, in perspectiva Summit-ului UE din 2019, bani de la Guvern.Ea a mentionat ca a fost "socata" cand a vazut lista de solicitari catre Guvern, in conditiile in care aceste investitii ar fi trebuit sa fie deja facute de Primarie si Consiliul Judetean si a precizat ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va veni la Sibiu cu o echipa de specialisti pentru a analiza necesitatile de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta."Am primit si eu si am semnat proiecte de hotarare de guvern acum, pe ultima suta de metri, in iunie, iulie, si de la Consiliul Judetean si din partea cealalta, le-am semnat si le-am dat drumul. Ca nu avem aia, nu avem ailalta, nu avem aeroportul bine utilat si mobilat, nu avem spitalul, nu avem nimic.Am ramas socata. Sunt niste lucruri si niste investitii care, din punctul meu de vedere, trebuiau prinse in bugetele investitiilor celor doua autoritati. Chestiunile acestea nu cred ca s-au stiut acum. S-au stiut inainte sa ajung eu prefect si trebuiau atunci discutate niste lucruri de detalii", a spus prefectul sibian joi, intr-o conferinta de presa. Eurodeputatul Siegfried Mureşan (PPE) spune că organizarea Summitului UE de la Sibiu din 9 mai 2019 este o oportunitate „pusă în pericol” de Guvern, după ce acesta a alocat doar 9 milioane de lei din cele 15 milioane necesare pentru amenajarea sistemului de supraveghere video din timpul Summitului. Eurodeputatul îi cere premierului Viorica Dăncilă să aloce de urgenţă suma necesară, dat fiind faptul că evenimentul „va aduce câştiguri pentru România infinit mai mari decât toate sărbătorile câmpeneşti pe care PSD şi ALDE au risipit miliarde de lei din bani publici”. Articolul integral pe ZIARE.COM