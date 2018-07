Un șofer Uber a fost atacat cu ouă de taximetriști, în Cluj. Victima a sesizat poliția și își ia avocat

17:40

Câinele Hugo are abonament la meciurile echipei de fotbal ”U” Cluj! „Hugo The Pug” scrie pe un abonament care a costat 90 de lei și va fi valabil la meciurile Universității Cluj din sezonul viitor. Hugo e un câine, primul câine din România care are bilet la meciurile favoriților stăpânului său, a anunțat actualdecluj.ro. Hugo […] Post-ul Câinele Hugo are abonament la meciurile echipei de fotbal ”U” Cluj! apare prima dată în Libertatea.ro.