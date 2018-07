Măcinată de gândurile negre, Oana Zăvoranu a fost la un pas de a-și ucide soțul: ”Mă plimbam cu cuțitul prin casă…”

15:10

Marian Godină a reacționat după ce polițiștii au publicat filmulețul în care Oreste Teodorescu îi jignește, deși inițial jurnalistul a declarat că a fost victima unui abuz. El a adresat comentarii rasiste unuia dintre oamenii legii, le-a cerut să îi aducă permisul acasă și își ceară scuze. Săptămâna trecută, acesta publicase un mesaj pe Facebook […] The post Marian Godină, atac dur la adresa lui Oreste Teodorescu în scandalul cu polițiștii: „Nu-i prea bine să te considerăm drogat…” appeared first on Cancan.ro.