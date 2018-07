liveTEXT, VIDEO+FOTO ACUM e FC Botoșani - Hermannstadt 2-0 » Gazdele înscriu din nou în minutul 77

22:20

Jurgen Klopp (51 de ani) și Jose Mourinho (55 de ani) au avut un schimb de replici de la distanță în presa din Marea Britanie. Jose Mourinho nu a trecut cu vederea campania impresionantă de achiziții a celor de la Liverpool. "The Special One" a afirmat ieri că marea rivală ar trebui să fie favorită la titlu. Jurgen Klopp a reacționat astăzi, într-un interviu acordat pentru Sky Sports: "Nu am nicio problemă cu Jose Mourinho. ...