Răzvan Burleanu, șeful FRF, și-a pus tatăl la muncă: ”La ce palme am, sar peste preludiu!”

17:00

"Esențele tari stau în sticluțele mici" este proverbul care o caracterizează perfect pe Raisandra – Ariana Raisa Andra Dinu, pe numele din buletin. La doar 10 ani, tânăra artistă a câștigat medalia de argint la un prestigios concurs, care a avut loc luna aceasta la Hollywood – capitala mondială a filmului. Contactată de CANCAN.RO, site-ul […]