O bucată nouă de AUTOSTRADĂ se deschide LUNI. Cine taie panglica?

Premierul Viorica Dăncilă deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa, potrivit declaraţiei de avere reactualizate în data de 11 iunie 2018. De asemenea, mai are două apartamente, la Videle şi la Ploieşti, o casă de vacanţă la Predeal şi o casă la Giurgiţa. Dăncilă are şi un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro. În conturi, Dăncilă are aproximativ 70.000 de euro, 232.000 de lei şi 17.000 de dolari în fonduri de investiţii. Averea Vioricăi Dăncilă declarată după învestirea ei în funcţie era următoarea: 10 conturi şi depozite în bănci, în lei, euro şi dolari, care cumulează aproape 70.000 de euro, 150.000 de lei, dar şi 17.000 de dolari. Aceasta avea 3 terenuri, 2 apartamente, o casă de vacanţă şi una de locuit dar şi bijuterii de 5.000 de euro. Viceprim-ministrul Paul Stănescu are, conform declaraţiei de avere reactualizate în data de 15 iunie 2018, trei terenuri agricole, pe care acesta le deţine împreună cu soţia sa, în localităţile Cilieni, Brastavăţu şi Corabia din judeţul Olt, un teren intravilan în comuna Vişina (judeţul Olt) şi un alt teren extravilan în municipiul Craiova (judeţul Dolj). Mai mult, are în proprietate împreună cu soţia o casă de locuit la Vişina şi un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltării mai deţine un autoturism Nubira, an de fabricaţie 2002, şi are un cont bancar în sumă de 24.136,45 lei. Declaraţia reactualizată privind averea sa nu are schimbări faţă de cea din iarnă.Citeste mai mult: ADEVĂRUL