Vâlcov anunță că Guvernul se pregătește să schimbe încă o LEGE: “Toți escrocii vor dispărea”

Darius V\lcov a spus că în primul rând dorește să modifice Legea insolvenţei, în urma căreia a apreciat că „toţi escroci vor dispărea”. Apoi a lansat un atac furibund împotriva Realitatea TV, despre care a spus că are datorii de 121,4 milioane de lei. Consilierul a lovit și RCS & RDS, despre care a spus că şase din şapte fonduri de pensii private au investit în RDS. „Realitatea TV are astăzi, la sfârşitul lunii trecute, 121,4 milioane de lei datorie. În fiecare lună mai adaugă încă un milion datorie. Din 2011 Realitatea nu mai plătit nici măcar un leu la bugetul de stat. Nu se plătesc nici măcar contribuţiile pentru ei (pentru angajaţi - n.r.) pentru pensii sau pentru sănătate. Cam 9,2 miliarde de lei sunt datoriile cu reţinere la sursă. Adică firma le reţine. Cu şapte ani de zile nu mai există niciun caz, pentru că legea spune că dacă nu ieşi din insolvenţă intri în faliment. În cazul Realitatea, sunt două firme care deţin Realitatea şi fiecare la rândul ei mai are una, mai are trei în insolvenţă, iar cealaltă mai are nouă în insolvenţă, adică sunt 13 în insolvenţă deţinute de un număr de acţionari”, a afirmat Vâlcov. Consilierul premierului a mai spus că banii datoraţi de firmele aflate în insolvenţă „probabil nu vor mai putea fi recuperaţi niciodată”. Darius Valcov, eminenta cenusie a programului economic PSD si consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat de Inalta Curte la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, potrivit News.ro. Decizia nu este definitiva. Darius Valcov a savarsit faptele de care este acuzat in perioada in care era primar al municipiului Slatina (Olt). Articolul integral pe CAPITAL

