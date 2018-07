FCSB - DINAMO // Dică e categoric înainte de meciul cu Dinamo: "Dacă nu facem asta, va fi greu să câștigăm" » Pe cine vede omul-cheie de adversari: "Îmi place de el"

23:30

Alexandru Pelici (44 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, e dezamăgit de atitudinea elevilor săi din înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2. "Am făcut o partidă slabă. Am luat goluri nepermise, din faze fixe. Și-au creat ocazii pe momentele lor favorite de joc, pe tranziția pozitivă. Trebuie să ne trezim, să trecem la treabă și să fim mai curajoși. Astăzi ne-a fost teamă. Dacă am ajuns aici, trebuie să jucăm fotbal.Botoșani e o echipă bună. ...