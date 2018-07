Un preot din Rusia și-a omorât soția! Motivul incredibil pentru care a devenit criminal din slujitor al Domnului

23:30

Răzvan Burleanu nu se ocupă doar de Federația Română de Fotbal, al cărei șef este. Alături de fratele și de tatăl lui, Cosmin și Gică Burleanu, președintele FRF și-a încropit, în urmă cu câțiva ani, o afacere, pe care ulterior a dezvoltat-o. Și e vorba tot despre fotbal. CANCAN.RO, site-ul nr.1