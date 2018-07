Trauma îl va marca pentru totdeauna pe tatăl gemenelor. Ce s-a întâmplat cu surorile care au dispărut în urma incendiilor din Grecia. Fuseseră văzute la TV

10:20

Un tânăr de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui impact produs între două maşini, pe DN 67, în localitatea Bălești, judeţul Gorj, după o depăşire neregulamentară. Accidentul rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DN67, în […] The post Un mort şi trei răniţi, într-un accident în judeţul Gorj, în urma impactului dintre două mașini appeared first on Cancan.ro.