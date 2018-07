Bihor: Patru surori accidentate pe trotuar de un şofer care a pierdut controlul maşinii

17:50

Custodele Coroanei române, Margareta, şi principele Radu au participat sâmbătă, alături de zeci de localnici, la slujba de pomenire oficiată la doi ani de la moartea Reginei Ana, la Biserica ortodoxă din comuna arădeană Săvârşin.Slujba a fost oficiată de arhiepiscopul Aradului, Timotei, de episcopul vicar Emilian Crişanul şi de preotul paroh al Bisericii din Săvârşin, Călin Mădăluţă.Cei prezenţi şi-au amintit de Regina Ana, pe care toţi cei din Săvârşin o cunoşteau, deoarece obişnuia să vină aici destul de aici, mai ales de Paşte şi de Crăciun, se întâlnea şi vorbea cu ei.Evocând personalitatea Reginei, arhiepiscopul Aradului a subliniat că aceasta a fost mereu interesată de modul în care putea ajuta comunitatea locală şi pe cei din jurul său."Atunci când se aflau la Săvârşin, Regina Ana şi ceilalţi membri ai Familiei Regale erau apropiaţi de comunitatea locală. De altfel, în special cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aceştia şi-au făcut un obicei din a-i ajuta pe oamenii nevoiaşi", a declarat, pentru AGERPRES, părintele paroh Călin Mădăluţă.La rândul lor, localnicii au evidenţiat că figura luminoasă a Reginei Ana le va rămâne pentru totdeauna în memorie."Noi, oamenii din comună, am fost foarte impresionaţi de Regina Ana de la prima noastră întâlnire cu aceasta, de modestia ei, mai ales că nu am văzut şi nici nu am vorbit niciodată faţă în faţă cu o regină. Pot spune că am fost unul dintre privilegiaţii din comună, deoarece i-am întâlnit de mai multe ori pe Regina Ana şi pe Regele Mihai, fiind invitat în dese rânduri la Castelul din Săvârşin", a mărturisit, pentru AGERPRES, Ovidiu Popovici, fost învăţător în comună.Duminică, 29 iulie, începând cu ora 10,30, Custodele Coroanei, Margareta, şi principele Radu vor participa la Sfânta Liturghie şi la rugăciunea pentru Regina Ana oficiate în Biserica romano-catolică din Făget, judeţul Timiş, de părintele paroh Petru Muţiu.Regina Ana s-a născut la 18 septembrie 1923, la Paris, fiică a principelui Rene de Bourbon-Parma şi a principesei Margareta a Danemarcei.Şi-a petrecut copilăria şi tinereţea la Paris, dar în 1939, după izbucnirea Celui De-al Doilea Război Mondial, a fost obligată, alături de mama ei, să plece în Spania, apoi în Portugalia şi în Statele Unite.A petrecut trei ani la New York, unde a studiat la o Şcoală de arte, iar în 1943 s-a întors în Europa şi s-a înrolat ca voluntar în Forţele Franceze Libere, fiind decorată cu Crucea de Onoare a Franţei.A fost şofer pe ambulanţă în Algeria, Maroc, Italia, Luxemburg şi, în 1945, în Germania.Pe Regele Mihai l-a cunoscut în noiembrie 1947, la nunta Reginei Elisabeta a Marii Britanii.Regele a cerut-o în căsătorie câteva săptămâni mai târziu, cei doi sperând să se căsătorească în România. Planurile au fost zădărnicite de abdicarea forţată a Regelui Mihai, la finalul lui decembrie 1947.Cei doi au decis să se căsătorească la Atena, nunta având loc pe 10 iunie 1948. Au avut împreună cinci copii: Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria.Regina Ana a trăit alături de Regele Mihai în exil, mai întâi în Marea Britanie, apoi în Elveţia. Prima ei vizită în România a avut loc în decembrie 1990, atunci când Regele Mihai a venit în ţară de Crăciun şi a dorit să viziteze Curtea de Argeş, însă familia regală a fost oprită din drum şi obligată să se întoarcă la aeroport şi să plece din ţară.S-au întors doi ani mai târziu, în 1992, de Paşte.Reginei Ana îi plăcea foarte mult la Săvârşin, ultima oară fiind aici în vizită în anul 2014.A murit la 11 august 2016 într-un spital din Elveţia, fiind înmormântată la Curtea de Argeş. AGERPRES/(AS, A - autor: Ioan Weisl; editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)