Un fermier din Arad a cerut împușcarea mistreților din cauza pestei porcine. Bărbatul a vorbit și cu Petre Daea

10:50

După opt ani de când sunt împreună, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au decis să dea explicații cu privire la scandalul de la începutul relației lor, atunci când au fost acuzați că și-au trădat foștii iubiți. Mădălin Ionescu a ținut să răspundă acuzațiilor făcute de George Papari, fostul iubit al Cristinei Șișcanu, la adresa lui. […] The post Mădălin Ionescu îl pune la zid pe fostul iubit al Cristinei Șișcanu: ”Niște indivizi beți…” appeared first on Cancan.ro.