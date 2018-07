Avion prăbuşit în munţi! Anunţul înfiorător făcut de salvatori

11:30

Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sâmbătă că, principala cauză a încendiilor de vegetație, în urma cărora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relatează site-ul ekathimerini.com. Nikos Toska, adjunct al ministrului Apărării de la Atena, a declarat vineri că există indicii și semne că incendiile devastatoare de […] The post Autoritățile din Grecia au stabilit cauza incendiilor de vegetație appeared first on Cancan.ro.