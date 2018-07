Dieta Pegan, cea mai noua cură de slăbire! Ce trebuie să mănânci ca să dai jos kilogramele în plus

Kilogramele in plus iti dau batai de cap, iar tu nu mai stii ce sa mananci ca sa topesti kilogramele in plus? Ei bine, iti propunem dieta Pegan, o combinatie intre dieta Paleo si cea vegana. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net