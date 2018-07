Imagini apocaliptice în Brașov, după o furtună puternică! Mașinile au fost luate de viitură, iar zeci de case au fost inundate

16:50

Cristian Borcea și Valentina Pelinel au plecat în vacanță, la Capri, Italia. Nu singuri, ci alături de un alt cuplu celebru, omul de afaceri Nicușor Stan și partenera de viață a acestuia. Borcea nu lasă nicio zi să treacă aiurea, ci se bucură de fiecare dintre ele, după ce a fost eliberat condiționat, în urmă […]