Ce scriu azi ziarele de sport din lume (29 iulie 2018)

10:00

Flavius Stoican, antrenorul celor de la Poli Iași, recunoaște că nu merita mai mult de un punct din egalul cu Astra Giurgiu, scor 1-1."Au fost două reprize diametral opuse. Una dominată de Astra, alta de noi. La pauză am schimbat sistemul, am avut discuții individuale cu ei. Nu mi-a plăcut că am intrat timorați pentru această partidă. Trebuia să jucăm de la început ca în partea a 2-a. Rezultatul este cel corect. ...