Cambodgienii se prezintă la vot în cadrul unor alegeri legislative considerate o farsă de către opoziţie

La 27 iulie 2018, este lansat titlul Hello Neighbor pentru sistemele Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS şi Android, notează https://www.helloneighborgame.com/.Pentru platformele Microsoft Windows şi Xbox One, jocul a fost disponibil din 8 decembrie 2017.Hello Neighbor a fost dezvoltat de studioul Dynamic Pixels şi este publicat de americanii de la tinyBuild.Este un joc de stealth, ceea ce presupune ca personajul controlat de jucător să se furişeze şi să se ascundă pentru a putea îndeplini misiunile. Are, totodată, elemente de survival, ceea ce înseamnă că orice pas greşit îl poate costa pe jucător reluarea unei buni porţiuni a jocului, precum şi unele de suspans.Jocul începe cu o scenă idilică, în care un copil care se joacă este martorul unor acţiuni bizare ale vecinului său. La o primă vedere, vecinul pare să ascundă un secret în pivniţa casei. Astfel, scopul jucătorului este să pătrundă în locuinţa de peste drum pentru a investiga. În acest sens, trebuie să îşi folosească imaginaţia, anumite obiecte găsite în jurul şi interiorul casei şi, mai ales, să nu îi trezească suspiciuni vecinului misterios.Hello Neighbor conţine trei acte, ultimul dintre ele oferindu-i jucătorului experienţe cu totul neaşteptate.O versiune alpha a titlului a fost lansată în septembrie 2016, iar cea beta - în august 2017. La 10 iunie 2018, tinyBuild a anunţat primul add on al jocului, completare ce se va numi Secret Neighbor şi va putea fi jucat exclusiv online.Unul din aspectele prin care Hello Neighbor iese în evidenţă este stilul grafic, asemănător filmelor de animaţie. Un alt punct lăudat de critici este inteligenţa artificială a antagonistului, care se poate adapta la deciziile luate de jucător pentru a-i zădărnici planurile. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Ruxandra Bratu)Sursa foto: helloneighborgame.com