Elena Merișoreanu, operată de urgență! ”Medicul s-a îngrozit când m-a văzut”

Trei persoane, între care un copil de un an, au fost rănite, sâmbătă seara, după ce o bucată de tavan s-a prăbuşit într-un centru comercial din municipiul Vaslui. Potrivit reprezentanţilor ISU Vaslui, s-a prăbuşit tavanul din rigips al unui restaurant din incinta unui complex comercial aflat în municipiu. Trei