Box: Mikey Garcia a unificat titlurile mondiale WBC şi IBF la categoria uşoară

Steven Tyler este unul dintre cei mai apreciaţi solişti rock ai tuturor timpurilor. A făcut istorie alături de trupa Aerosmith, încă din anii '70, fiind vestit pentru vestimentaţia excentrică de scenă, dar şi pentru stilul inconfundabil de a cânta şi a se comporta în concerte.Fiica cea mare a lui Steven, Liv Tyler, este o binecunoscută actriţă, cu un succes recunoscut pe plan mondial, ea jucând în filme celebre cum ar fi "Stealing Beauty", "The Lord of the Rings", "That Thing You Do!", "Inventing the Abbotts", "Armageddon", "The Strangers", "The Incredible Hulk", "Robot & Frank".***Steven Tyler (nume real Steven Victor Tallarico) s-a născut la 26 martie 1948, în Yonkers, New York, SUA. A studiat la Roosevelt High School. A fost atras de muzică de când era copil, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com I-a cunoscut pe chitaristul Joe Perry şi pe basistul Tom Hamilton la un show rock în 1969 şi în 1970 au alcătuit trupa Aerosmith. În 1972, grupul semnează un contract cu Columbia Records, iar primul album, numit chiar "Aerosmith", a apărut în 1973.Pentru LP-ul "Toys in the Attic" obţin discul de platină după doar câteva luni de la lansarea din 1975. Atât albumul "Aerosmith" cât şi "Get Your Wings", din 1974, au reintrat în topuri alături de "Toys in the Attic". În 1976, lansează albumul "Rocks", iar în 1977, "Draw the Line" a urcat rapid în topurile din America. Aerosmith a înregistrat "Night in the Ruts" în 1979, lansând albumul la sfârşit de an. A urmat "Aerosmith's Greatest Hits" şi "Rock in a Hard Place" în 1982. În 1984, grupul a început turneul "Back in the Saddle".Anul imediat următor, Aerosmith a lansat "Done with Mirrors" cu formaţia în formula originală. În 1987, a fost lansat "Permanent Vacation". Tyler şi Perry au colaborat cu profesionişti din lumea hard rock precum Holly Knight şi Desmond Child, colaborări al căror fruct au fost cele trei hituri "Dude (Looks Like a Lady)", "Rag Doll" şi "Angel".Au urmat albumele "Pump" (1989), "Get a Grip" (1993), "Big Ones" (1994), "Nine Lives" (1997), "A Little South of Sanity" (1998). În martie 2001, a fost lansat "Just Push Play", care a depăşit milionul de copii vândute, urmat de "Honkin' on Bobo", apărut în 2004, şi "Music from Another Dimension" (2012).La 18 iunie 2010, Aerosmith a susţinut un concert la Bucureşti, pe Zone Arena, în formula Steven Tyler - voce, Joe Perry - chitară, Brad Whitford - chitară, Tom Hamilton - bas, Joey Kramer - tobe/percuţie. În 2014, trupa a efectuat "Let Rock Rule World Tour".Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO În 2017, rockerii de la Aerosmith au început turneul de rămas bun "Aero-Vederci Baby!". În septembrie 2017, trupa a anulat patru concerte în America de Sud, după ce Tyler a acuzat "probleme medicale neaşteptate", care necesitau îngrijire imediată. El a infirmat pe site-ul oficial al trupei zvonurile potrivit cărora ar fi suferit "un atac de cord sau de apoplexie".Tyler s-a confruntat cu o serie de probleme medicale în trecut, de la abuzul de droguri şi dependenţa de medicamente pe bază de prescripţie medicală, la intervenţii chirurgicale multiple la picioare, intervenţie chirurgicală la corzile vocale, un umăr rupt şi hepatită C. Solistul Steven Tyler a primit alături de Aerosmith patru premii Grammy.***Liv Tyler s-a născut la 1 iulie 1977, la New York, şi a crescut în Portland, Maine, până la vârsta de 12 ani, când familia ei a revenit în Manhattan.Sursa foto: Liv Tyler / Facebook La 11 ani a apărut în videoclipul piesei "Crazy" a trupei Aerosmith. Şi-a început cariera de model la 14 ani, cea mai faimoasă apariţie fiind cea din reclama Givenchy, potrivit site-ului www.biography.com. Primul rol în film a fost în 1994, în "Silent Fall". Au urmat rolurile din "Heavy" (1995), din "That Thing You Do" (1996), cu Tom Hanks, şi din "Armageddon" (1998), cu Bruce Willis şi Ben Affleck.Rolul cel mai cunoscut este Arwen, din trilogia "The Lord of the Rings" ("The Fellowship of the Rings" - 2001, "The Two Towers" - 2002 şi "The Return of the King" - 2003). Bazată pe cărţile lui J.R.R. Tolkien, trilogia a devenit un fenomen internaţional.După o perioadă în care nu a jucat, deoarece s-a căsătorit şi a născut primul copil, a început să apară din nou în filme - "The Incredible Hulk" (2008), "The Ledge" (2011), "Robot & Frank" (2012), "Space Station 76" (2014), "Jamie Marks Is Dead" (2014). A interpretat rolul Meg Abbott în thriller-ul "The Leftovers", a cărui premieră a avut loc în 2014.În 2003, s-a căsătorit cu muzicianul englez Royston Langdon, iar în 2004 a devenit mama unui băieţel - Milo. În 2008, s-a despărţit de Langdon. În 2014, a început o relaţie cu Dave Gardner, curând devenind din nou mamă - a născut un băiat, Sailor Gene (2015), apoi o fetiţă, Lula Rosa (2016). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Steven Tyler / Facebook