Răzvan Botezatu, transformare incredibilă după ce a slăbit 14 kilograme: “Mâncam ca un porcușor”

Mașina care avea numerul de înmatriculare "M..e PSD" a primit interdicția de a mai circula cu acest număr de înmatriculare pe teritoriul României! Șoferul, un român stabilit în Suedia, s-a ales cu dosar penal și amendă. Celebra mașină a fost oprită de polițiștii din Craiova, cei care l-au amendat pe șofer și i-au întocmit dosar […]