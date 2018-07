A murit Nae Stinghe! Marele campion a fost spulberat de o șoferiță

09:40

Diana Borcea este tânăra a cărei poveste de viaţă poate fi un exemplu pentru ceilalţi. La vârsta de 12 ani rămâne fără singurul părinte pe care îl avea, mama, după care ajunge să crească într-o casă socială. În anul trei de facultate, reuşeşte să obţină o bursă la o universitate de top din Japonia. În […]