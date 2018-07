Atac armat în SUA, soldat cu trei morţi şi şapte răniţi

Doi bărbaţi au deschis focul asupra unei mulţimi adunate sâmbătă seara în faţa unui centru comercial din New Orleans, omorând trei persoane şi rănind alte şapte, conform poliţiei, scrie The Associated Press. Citește mai departe...

