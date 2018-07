Vali Rotari a murit. Anunțul a fost făcut de soția lui: ”Vali al meu a plecat într-o lume mai bună…”

11:00

Irina Loghin a devenit soacră mică! Îndrăgita artistă de muzică populară a radiat de fericire în ziua în care și-a văzut fiica îmbrăcată în rochie albă de mireasă. Fata cântăreței s-a căsătorit cu alesul inimii sale într-un cadru de poveste, iar nași le-au fost artiștii Alina și Romeo Negoiasa, care fac parte din formația "Alesis". […]