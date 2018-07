VIDEO/ Alex Velea n-a mai mers cu trenul din 2006. “Am fost la mare cu Matteo. N-aveam nici un ban”

17:50

Ce a spus impresarul lui Cristian Lopez despre oferta de la FCSB: "El va spune ce va prefera". Ce oferte mai are spaniolul. „Este real interesul Stelei (n.r. FCSB) pentru Cristian. Este un club mare şi o variantă foarte bună pentru el, dar deocamdată nu am luat nicio decizie. Există oferte şi din Spania, şi […]