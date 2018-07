IGPR: A murit bebeluşul de 6 luni al poliţistei care şi-a omorât mama şi apoi s-a sinucis

17:10

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a scăzut cu 4,08% în primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la 4.486, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti, respectiv 897, în scădere cu 14,73% faţă aceeaşi perioadă din 2017 şi în judeţele Bihor - 293 (plus 16,27%), Iaşi - 259 (minus 12,79%), Constanţa - 239 (plus 14,90%) şi Timiş ( plus 5,53%). Numai în luna iunie au intrat în insolvenţă 800 de firme şi PFA-uri.Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.402 (plus 1,01%). Un număr de 272 de insolvenţe s-au raportat numai la nivelul lunii iunie în acest domeniu.De asemenea, în perioada ianuarie - iunie 2018, un număr de 9.618 firme şi-au suspendat activitatea, în plus cu 26,6% faţă de perioada similară a anului trecut, din care 1.254 numai în luna iunie, iar 18.570 de firme au fost dizolvate, cu 46,36% mai multe decât în perioada ianuarie - iunie din 2017. La nivelul lunii iunie au fost dizolvate 2.819 firme. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)