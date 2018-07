Motivul pentru care Cristi Borcea a dus-o pe Valentina Pelinel în Capri

13:50

Andra si Maruta și-au adus aminte de începuturile relației lor și de cât de special a fost primul sărut. Andra și-a amintit cu mare drag de ziua primului sărut cu Măruță: „Ne-am sărutat prima oară la mare, într-o seară frumoasă, și atunci ne-am dat seama că ne mai leagă ceva în afara altor preocupări și gânduri […] The post Andra și Măruță povestesc cum a fost primul lor sarut! ”Ne-am dat seama că ne mai leagă ceva” appeared first on Cancan.ro.