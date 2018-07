Cum s-a construit (pe pământ) monumentul care vorbește despre eroismul în aer– ep. 1

15:00

Dinamo București și-a prezentat ultima achiziție înaintea derby-ului de astăzi de pe „Național Arena" cu FCSB. Fundaşul dreapta belgian Kino Delorge a declarat că este nerăbdător să debuteze la alb-roșii şi compară meciul cu FCSB cu derby-ul dintre Anderlecht şi Club Brugge. „Sunt foarte fericit să fiu aici. Am vorbit cu antrenorul înainte să semnez […]