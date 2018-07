FCSB - DINAMO 3-3. Jandarmeria Româna a anunțat sancțiunile dictate după derby » Ce amendă a primit FCSB

23:50

FCSB - DINAMO 3-3 // FCSB a remizat cu Dinamo, scor 3-3, iar Nicolae Dică e furios pe lipsa concentrării la fazele fixe. "Sunt supărat pentru că am condus de 3 ori și nu am putut păstra avantajul. În minutul 89 aveam 3-2. Nu putem să ne concentrăm la fazele fixe. Am suferit și anul trecut. Anul ăsta am schimbat, ne apărăm mixt, 5 fac marcaj iar 4 în zonă, dar degeaba.Păcat. Am avut o atitudine bună. Ne-am creat ocazii, dar nu am putut marca. ...