“Nu vă merge cu fake news!” Reacția lui Călin Popescu Tăriceanu după ce s-a zvonit că ar lucra la destrămarea alianței ALDE – PSD

16:30

Carmen de la Sălciua se va lansa și în muzica ușoară! Artista, deveniță cunoscută datorită muzicii populare, își dorește acum să încerce și alt gen. Îndrăgita artistă se bucură de mare succes la public, pentru că de fiecare dată când interpretează o melodie încearcă – și reușește – să atingă sufletele […]