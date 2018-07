Directorul The New York Times îi cere lui Trump să înceteze cu ”retorica anti-presă”, pentru că ar putea duce la violențe

Arthur Gregg Sulzberger, directorul ziarului The New York Times l-a îndemnat pe președintele american, Donald Trump, să înceteze cu "retorica profund tulburătoare anti-presă". El susține că aceasta ar putea duce la violențe împortriva jurnaliștilor, scrie BBC. Donald Trump a afirmat duminică, printr-un mesaj pe Twitter, că a avut o întrevedere „foarte bună şi foarte interesantă"

